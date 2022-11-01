Минтранс: все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Все российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы бронирования. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта Российской Федерации.

Уточняется, что 53 авиакомпании полностью перешли на российские автоматизированные системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП), в результате чего были обеспечены информационная безопасность и защита персональных данных пассажиров и экипажей, а также независимость пассажирских перевозок от иностранных систем, возможных сбоев и отключений».

Согласно сообщению, авиакомпании выбирали между системами «Леонардо» и «ТАИС».

Оценка систем бронирования проводилась специальной комиссией под руководством Минцифры и Минтранса.

Ранее сообщалось, что крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» закончила переход на отечественную систему бронирования и открыла продажи билетов.

О переходе на российскую систему бронирования билетов и регистрации пассажиров также объявляла авиакомпания S7.

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