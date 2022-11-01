«Ъ»: отечественные производители батарей проигрывают конкуренцию иностранным компаниям

Российские производители отопительных систем проигрывают конкуренцию иностранным, в том числе китайским и турецким, чья продукция стоит на 18 — 22% дешевле отечественной. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Евразийской ассоциации рынка отопительных систем (ЕВРАРОС).

По данным ассоциации, в январе — сентябре 2022 года ввоз в Россию радиаторов вырос в стоимостном выражении почти в два раза год к году.

Для исправления ситуации участники рынка предложили почти втрое повысить пошлину на импорт продукции и ограничить использование иностранных отопительных систем на госстройках.

Однако президент девелоперской группы «Основа» Александр Ручьев полагает, что повышение пошлин на импорт может привести к дефициту оборудования и росту цен, что никому не выгодно: ни государству, выступающему заказчиком госстроек, ни стройиндустрии, ни конечным покупателям недвижимости.

В начале сентября газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные опроса ЕВРАРОС, написала, что больше половины (57%) российских компаний по производству отопительных систем опасаются сокращения производства из-за удешевления импортного оборудования на фоне укрепления рубля.