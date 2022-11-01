Японский министр Нисимура: Токио намерен сохранить участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1»

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что власти страны хотят сохранить свое участие в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1». Об этом сообщает РИА Новости.

Он указал, что в настоящее время 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток. «Сахалин-1», по словам Нисимуры, важен для энергобезопасности Японии и диверсификации энергоресурсов.

«По итогам изучения деталей указа президента России <…> мы нацелены на сохранение интересов в проекте «Сахалин-1». Я провел встречу с руководством SODECO (компания имеет долю в проекте. – «Газета.Ru») и передал просьбу положительно рассмотреть данный вопрос», — добавил министр.

Ранее в этот же день глава японской компании Itochu, принимающей участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», Масахиро Окафудзи заявил, что страна не выдержит без российских нефти и газа.

7 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1».