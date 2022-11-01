МАГАТЭ: взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания четвертого энергоблока

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что взрыв мины около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) привел к отключению линии электропитания четвертого блока.

«Взрыв произошел 30 октября <…> за пределами ограждения по периметру ЗАЭС, отключив внешнюю линию электропередачи напряжением 750 кВ между распределительной станцией и главным электрическим трансформатором реакторного четвертого блока», — говорится в заявлении Гросси на сайте МАГАТЭ.

Он уточнил, что энергия поступает в блок от резервной линии.

Накануне в Министерстве иностранных дел России вновь призвали президента Украины Владимира Зеленского и его западных союзников прекратить провокации на Запорожской атомной электростанции, которые угрожают аварией.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сотрудники Запорожской атомной электростанции получают угрозы из Киева.

Ситуация вокруг ЗАЭС обострилась летом на фоне обстрелов территории станции со стороны украинских военных. МАГАТЭ продвигает идею о создании зоны безопасности вокруг объекта, чтобы исключить риск катастрофы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть