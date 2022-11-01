МАГАТЭ: взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания четвертого энергоблока

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что взрыв мины около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) привел к отключению линии электропитания четвертого блока.

«Взрыв произошел 30 октября <…> за пределами ограждения по периметру ЗАЭС, отключив внешнюю линию электропередачи напряжением 750 кВ между распределительной станцией и главным электрическим трансформатором реакторного четвертого блока», — говорится в заявлении Гросси на сайте МАГАТЭ.

Он уточнил, что энергия поступает в блок от резервной линии.

Накануне в Министерстве иностранных дел России вновь призвали президента Украины Владимира Зеленского и его западных союзников прекратить провокации на Запорожской атомной электростанции, которые угрожают аварией.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сотрудники Запорожской атомной электростанции получают угрозы из Киева.

Ситуация вокруг ЗАЭС обострилась летом на фоне обстрелов территории станции со стороны украинских военных. МАГАТЭ продвигает идею о создании зоны безопасности вокруг объекта, чтобы исключить риск катастрофы.