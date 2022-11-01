Минфин США разъяснил правила применения «потолка цен» к российской нефти

Министерство финансов США сообщило, что политика «потолка цен» на российскую нефть не касается продукции, которая была погружена на суда до 5 декабря 2022 года в том случае, если она будет выгружена до 19 января 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Компании США, предоставляющие услуги по транспортировке нефти, могут возить нефть из России, подпадающей под перечисленные условия. Даже если она будет закуплена по цене выше установленного лимита.

Несколько дней назад газета The Wall Street Journal сообщила, что официальные лица США не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до промежуточных выборов в конгресс 8 ноября.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник отмечало, что западные страны при определении ограничения цен на нефть из России будут руководствоваться средней ценой в диапазоне от $63 до $64 за баррель.

Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков предположил, что западные страны не могут согласовать предельные цены на российскую нефть из-за того, что это нерыночный механизм.