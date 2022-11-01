Половина россиян не увидела смысла в предложенных Центробанком вкладах для небогатых

Больше половины жителей России не видит смысла в предложенных Центробанком вкладах для небогатых людей — с зарплатой до 30 тысяч рублей, — поскольку у них нет накоплений. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования MoneyMan. Его результаты есть у «Газеты.Ru».

В начале октября руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута сообщил, что доходность по специальным банковским вкладам для людей с невысокими доходами планируется установить на уровне «ключевая ставка плюс 1%». «Порог по сумме такого вклада сейчас также обсуждается, пока основной вариант — до 100 тысяч рублей». Также он уточнил, что «речь прежде всего идет о людях с относительно невысокими, но стабильными доходами, допустим, в районе 30 тысяч рублей в месяц».

Согласно опросу MoneyMan, с актуальностью и востребованностью вкладов для небогатых на предложенных ЦБ условиях согласны 30% респондентов. 52% не видят в них смысла, потому что не имеют возможности откладывать деньги. 15% в целом поддерживают идею, но предлагаемые условия считают недостаточно выгодными. Оставшиеся 3% затруднились с ответом.

«Результаты опроса показывают относительно невысокий уровень востребованности таких вкладов. Прежде всего — из-за отсутствия у их потенциальной аудитории свободных денег», — отметил гендиректор MoneyMan Сергей Весовщук.

Участникам опроса также было предложено указать различные параметры, которые, по их мнению, должны быть учтены в таких вкладах. Например, 37% респондентов считают, что если право на такой вклад ограничивается уровнем дохода, то в этом случае нельзя учитывать социальные выплаты.

Еще 33% высказались за возможность частичного досрочного снятия без потери процентов. 29% опрошенных считают, что доходность нужно привязывать не к ключевой ставке, а к уровню инфляции в конкретном регионе. 23% хотят видеть постой и удобный механизм подтверждения дохода для открытия вклада. 13% выступили за возможность открыть несколько таких вкладов.

Опрос был проведен с 20 по 27 октября. В нем приняли участие 1500 человек 18–60 лет по всей России, чей уровень дохода не превышает 30 тысяч рублей в месяц.