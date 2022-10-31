Энергетик Фролов заявил, что ЕС может стать крупнейшим покупателем СПГ из РФ в 2022 году

Европа по итогам 2022 года может стать крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в эфире радио Sputnik заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«В текущих условиях мы можем сказать, что Европа будет крупнейшим покупателем российского СПГ в 2022 году. Рост закупок российского СПГ для Европы стал возможен благодаря падению спроса на топливо со стороны КНР», — отметил Фролов.

По его словам, европейские страны являются не единственными покупателями российского топлива, так как есть обязательства и перед другими партнерами. При этом обычно поставки СПГ в Европу были не на таком высоком уровне, так как лидирующую позицию в закупках занимал Китай. Однако в этом году китайская сторона серьезно сократила активность, уменьшив закупки на 16-20%.

Он добавил, что сейчас котировки СПГ стали ниже относительно средних показателей этого года. Это произошло из-за того, что в большинстве своем хранилища газа в Европе наполнены. Однако с началом отопительного сезона спрос снова вырастет, как и цены на газ.

29 октября агентство Bloomberg сообщило, что поставок СПГ из США не хватит, чтобы полностью заместить поставки газа из России для Европы следующей зимой. По данным агентства, в период с апреля по сентябрь 2023 года прогнозируется рост поставок на 9 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом этого года. Однако европейские потери от прекращения импорта российского газа могут составить не менее 20 млрд кубометров.