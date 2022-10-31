Нефтяной трейдер Vitol заявил, что не занимается продажами топлива из России с апреля

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Denis Balibouse/Reuters

Крупнейший независимый нефтетрейдер Vitol не продает нефть из России уже с апреля. Об этом заявил глава компании Рассел Харди, передает ТАСС.

«Мы не торгуем российской нефтью с апреля»,— отметил Харди во время выступления на конференции ADIPEC.

По его словам, трейдер также продолжает продавать российские нефтепродукты в соответствии с ранее заключенными договоренностями.

В начале июля агентство Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-службы компании сообщило, что Vitol выйдет из российского проекта «Восток Ойл». Отмечается, что консорциум Vitol и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. купил долю в 5% уставного капитала «Восток Ойл» за €3,5 млрд в октябре 2021 года.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Vitol намерен к концу этого года полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами российского происхождения. Базирующаяся в Женеве фирма подтвердила, что не будет заключать никаких новых сделок с российской нефтью и нефтепродуктами.

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