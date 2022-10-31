Глава итальянской Eni заявил, что в Европе нет уверенности во введении потолка цен на газ

Глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что несмотря на длительное обсуждение введения ограничения цены на газ, представители стран Европы до сих пор не уверены в том, что он будет введен. Об этом он сообщил агентству Bloomberg, передает ТАСС.

Как отметил Дескальци, обсуждение введения потолка цен на газ ведется уже на протяжении почти шести месяцев.

«Это не что-то такое, в чем мы уверены, что оно произойдет. Потому что, как вы знаете, ведется большая дискуссия. Позиции некоторых стран, таких как Германия и другие, не совпадают (с нашими — «Газета.Ru»)», — сказал глава энергетической компании.

По его словам, в настоящее время в Европе обсуждают «динамичное» ограничение цен с определенным потолком и «полом».

Глава Eni считает, что в случае введения такого ограничения и получении контроля над топливом возможность для «спекуляций» сохранится.

Ранее Reuters писал, что страны Запада при определении ограничения цен на нефть из России будут руководствоваться средней ценой в диапазоне от $63 до $64 за баррель.