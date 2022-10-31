Восемь китайских авиакомпаний лишились $14,6 млрд за три квартала

Восемь китайских авиакомпаний за первые три квартала 2022 года потеряли свыше 106 млрд юаней (около $14,6 млрд) из-за коронавирусных ограничений и роста цен на авиатопливо. Об этом сообщает портал Yicai Global, ссылаясь на свои источники в отрасли.

В частности, наибольшие потери пришлись на авиакомпанию Air China, которая за указанный период потеряла 28,1 млрд юаней ($3,9 млрд). Столько же по потерям у China Eastern Airlines. Второе место у компании Hainan Airlines, которая потеряла 20,8 млрд юаней ($2,9 млрд). Замыкает тройку China Southern Airlines с убытками в 17,6 млрд юаней ($2,4 млрд).

По данным издания, в операционной деятельности китайская гражданская авиация в этом году восстановилась на 50% от показателей до пандемии. В 2021 году этот показатель был на уровне 70%. При этом в 2022 году цены на топливо выросли на 75% по сравнению с прошлогодними показателями, что привело к росту расходов отрасли более чем на 40 млрд юаней ($5,6 млрд).

27 октября в отчетности компании сообщалось, что чистый убыток американского концерна Boeing Co. в период с января по сентябрь 2022 года вырос почти в 73 раза. Компания нарастила убыток за первые три квартала 2022 года в 72,9 раза – до $4,301 млрд. При этом год назад за этот же период убыток был на уровне $59 млн.