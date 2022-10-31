Глава Eni заявил о необходимости создания инфраструктуры для поставок газа через хаб в Турции

Для поставок газа в Европу через турецкий хаб необходимо будет возвести новую инфраструктуру, что может повысить стоимость энергоресурса. Об этом заявил глава Еni Клаудио Дескальци, передает ТАСС.

«Я думаю, это будет непросто, потому что нужно построить всю инфраструктуру, что увеличивает цену газа», — отметил Дескальци.

По его словам, итальянская сторона связана с Россией через Украину, и поставки газа совершаются. Поэтому непонятно, зачем необходимо вести поставки из Турции. Кроме того, в Европе есть вся необходимая инфраструктура для приема и транзита газа, который поставляет Россия. При этом в вопросе энергобезопасности поставки газа и инфраструктура являются неразрывными вещами.

Он добавил, что Eni по-прежнему собирается продать свою долю в «Голубом потоке», который был построен в Турцию, совместно с компанией «Газпром». При этом продажа совершится настолько быстро, насколько это получится сделать.

Ранее в понедельник чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Россия и Турция уже приступили к обсуждению вопроса создания газового хаба на экспертном уровне. Дипломат подчеркнул, что в данном вопросе важны детали.