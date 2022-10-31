CMWP: посещаемость торговых центров Москвы сократилась на 7% с января по сентябрь

Посещаемость торговых центров Москвы за период с января по сентябрь 2022 года уменьшилась относительно аналогичного периода 2022 года на 7%. Подсчеты провели аналитики консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP), написало агентство РИА Новости.

«Несмотря на то, что разрыв между показателями посещаемости ТЦ Москвы текущего и прошлого года начал увеличиваться уже в августе, две недели после объявления частичной мобилизации добавили к отставанию еще 3 процентных пункта по сравнению с двумя первыми неделями сентября», — сказано в сообщении компании.

По данным CMWP, доля свободных площадей в торговых объектах по итогам третьего квартала (июль — сентябрь) составила 11,5%. К Концу 2022 года свободное пространство может увеличиться до 20%.

В первой половине июля издание РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании CORE.XP написало, что в торговых центрах Москвы общий уровень свободных площадей по итогам 2022 года может достигнуть 15 — 20%.

В апреле сообщалось, что фэшн-ритейлеры из Ирана готовы открыть свои точки в России.