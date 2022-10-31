Посол Ерхов: Россия и Турция обсуждают проект газового хаба на экспертном уровне

Россия и Турция уже приступили к обсуждению вопроса создания газового хаба на экспертном уровне. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Анкаре Алексей Ерхов в интервью турецкой газете Dünya.

Дипломат подчеркнул, что в данном вопросе важны детали. По словам Ерхова, посольство РФ будет проинформировано, как только будут достигнуты договоренности.

12 октября президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.

Спустя несколько дней президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой о создании в Турции газового хаба для снабжения Европы топливом. 25 октября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы.