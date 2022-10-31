Посол Ерхов: Россия и Турция обсуждают проект газового хаба на экспертном уровне

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Россия и Турция уже приступили к обсуждению вопроса создания газового хаба на экспертном уровне. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Анкаре Алексей Ерхов в интервью турецкой газете Dünya.

Дипломат подчеркнул, что в данном вопросе важны детали. По словам Ерхова, посольство РФ будет проинформировано, как только будут достигнуты договоренности.

12 октября президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.

Спустя несколько дней президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой о создании в Турции газового хаба для снабжения Европы топливом. 25 октября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть