Sun: города Британии отменили празднование ночи Гая Фокса из-за роста стоимости жизни

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Toby Melville/Reuters

Десятки городов Британии отменили празднование ночи Гая Фокса в 2022 году из-за роста стоимости жизни. Об этом пишет газета Sun.

Уточняется, что Манчестер, Лидс, Кардифф и Глазго отказались от запуска праздничных фейерверков.

Как отметили в городском совете Манчестера, одной из причин отмены ежегодного мероприятия, собирающего более 100 тыс. человек, стали «растущие расходы» администрации.

Ночь Гая Фокса празднуется в Британии в ночь на 5 ноября. Люди запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщика, который пытался поджечь в подвале Вестминстерского дворца бочки с порохом в целях покушения на жизнь английского короля Якова I.

Ранее газета Mail on Sunday писала, что из-за выхода России из зерновой сделки в Британии может начаться рост цен на продовольствие. Кроме того, на фоне энергетического кризиса в Европе Британия может столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни.

Сообщалось также, что правительство нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака откажется от строительства новой королевской яхты в рамках мер по сокращению расходов.

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