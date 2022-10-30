Торговые точки на Центральном рынке Херсона стали принимать оплату в рублях

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Все торговые точки на херсонском Центральном рынке начали принимать оплату в рублях по официальному курсу. Об этом в Telegram-канале написал вице-губернатор области Кирилл Стремоусов.

«После профилактической работы торговые точки на Центральном рынке Херсона теперь работают за рубли по официально установленному курсу», — отметил Стремоусов.

По его словам, те продавцы, которые раньше отказывались принимать оплату в рублях, либо делали это не по официальному курсу, получили строгое предупреждение от властей. Теперь же на рынки Херсона вернулась оплата, как в рублях, так и в гривне.

Он добавил, что в регионе действует бивалютная система. То есть цены в магазинах должны быть указаны в рублях и в гривнах. При этом курс сейчас составляет 1,25 рубля за гривну.

Ранее в воскресенье эксперт команды PFL Федор Наумов заявил, что четыре новых региона, которые вошли в состав России, обладают большим энергетическим и сельскохозяйственным потенциалом.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому чиновники, командированные в ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области, будут получать двойной оклад.

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