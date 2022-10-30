Экономист Наумов оценил энергетический потенциал новых российских регионов

Четыре новых региона, которые вошли в состав России, обладают большим энергетическим и сельскохозяйственным потенциалом. Об этом «Российской газете» заявил эксперт команды PFL Федор Наумов.

«Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе электростанция. Ее мощность 6000 МВт, и она уже подключена к российской энергосистеме. Таким образом, в России теперь три мощнейших электростанции вместе с Саяно-Шушенской ГЭС и Красноярской», — отметил Наумов.

По его словам, в прошлом году Запорожская АЭС произвела 35,5 млрд кВт/час. Если сравнивать с российскими компаниями, то при сохранении такого уровня генерации выручка может быть на уровне 100 млрд рублей в год.

Он добавил, что помимо энергетического потенциала, новые регионы обладают высоким сельскохозяйственным потенциалом. Например, в прошлом году совокупный объем урожая пшеницы в этих регионах был на уровне 7,1 млн тонн. Этот объем составляет 10% от всего общероссийского сбора в прошлом году.

В начале октября замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что экономики Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей значительно диверсифицированы, но развитие их потенциала потребует «значительных» инвестиций.