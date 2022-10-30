Экономика Германии подросла на 0,3% в третьем квартале 2022 года

Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии в третьем квартале 2022 года вырос на 0,3% по сравнению с показателями предыдущего квартала. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического ведомства ФРГ.

«ВВП вырос на 0,3% в третьем квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года с поправкой на ценовые, сезонные и календарные корректировки», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, экономика Германии продолжает удерживать свои позиции, несмотря на сложные экономические условия в мире, в том числе и энергокризис, пандемия коронавируса, сложности с поставками и спецоперация России на Украине

По сравнению с четвертым кварталом 2019 года, до начала кризисных времен, в текущем квартале ВВП впервые превысил докризисный уровень (+0,2%).

29 октября агентство DPA, ссылаясь на опубликованный опрос компании McKinsey сообщало, что 57% жителей Германии на первое место среди угроз поставили темпы инфляции в стране. По данным агентства, конфликт на Украине назвали главной угрозой 18% респондентов, изменения климата — 6% опрошенных, пандемию COVID-19 — 3% немцев, принявших участие в опросе.

До этого немецкое издание Handelsblatt писало, что предприятия в Германии могут столкнуться с небывалой ранее волной сокращений на фоне энергетического кризиса в регионе. По данным газеты, в Германии постоянно растет число предприятий, которые в скором времени собираются увольнять сотрудников.