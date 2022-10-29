Bloomberg: средний класс в США достиг пика богатства из-за низких процентных ставок

Богатство среднего класса в США достигло своего пика за последние пять лет из-за исторически низких процентных ставок. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на оценку Калифорнийского университета в Беркли.

В марте 2022 года состояние среднестатистического представителя среднего класса, включая стоимость жилья и других физических активов, а также пенсионные и прочие сбережения, достигло исторического пика в $393,3 тыс. При этом пик уже остался позади, так как к 25 октября среднее совокупное состояние среднего класса снизилось на 7%, до $366,1 тыс.

По данным исследования, представители среднего класса стали сильнее беспокоиться по поводу будущего экономики страны и влияния инфляции. При этом есть все основания полагать, что сейчас начинается спад во многих отраслях экономики.

В публикации отметили, что в будущем потребители могут, вероятнее всего, уменьшать свои расходы из-за появившихся финансовых рисков. По последним опросам, каждый пятый в США опасается за ухудшение своего финансового положения в 2023 году. Кроме того, в два раза выросло число тех, у кого появился стресс и тревога за текущее положение дел в стране.

В середине октября ведущий Fox News Дэн Бонгино заявил, что президент США Джо Байден вместе с Демократической партией живет в «альтернативной вселенной», где у страны нет проблем с высокой инфляцией. По его словам, американский лидер лжет гражданам государства, рисуя «более красивую картину» о состоянии страны.