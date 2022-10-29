ЦБ Турции снова снизил ключевую ставку, несмотря на рекордную инфляцию в 83%

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Центробанк Турции уже третий раз за последние три месяца снизил ключевую ставку в стране не фоне рекордной инфляции в 83%. Об этом свидетельствуют данные статистического института страны Turkstat.

В сентябре показатель инфляции в Турции превысил 83%. При этом год назад он был на уровне чуть ниже 20%. Однако, несмотря на это, в четверг турецкий ЦБ снизил ключевую ставку в третий раз за последние три месяца, причем сразу на 150 базисных пунктов.

В публикации отметили, что нынешний показатель ключевой ставки в Турции находится на уровне 10,5%. При этом аналитики отметили, что это происходит из-за того, что регулятор следует монетарной политике президента Турции Эрдогана. По его мнению, именно высокая ставка виновата в инфляции.

В конце сентября курс турецкой лиры к американскому доллару упал до исторического минимума на фоне снижения ключевой ставки в стране до 12%. В ходе торгов 26 сентября валюта достигала 18,458 лиры за доллар в нижней точке.

До этого Центробанк Турции резко уменьшил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов. Регулятор объяснял свое решение желанием побороть замедление темпов экономического роста. Однако такой шаг ЦБ столкнулся с увеличением годовой инфляции в стране до 80% в августе. Эти факторы в совокупности не усилили доверие трейдеров к турецкой валюте. При этом газета Financial Times писала, что экономика Турции во втором квартале 2022 года выросла на 7,6%, несмотря на рекордную инфляцию в стране.

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