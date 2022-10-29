Минобороны: Россия приостанавливает участие в зерновой сделке из-за теракта в Севастополе

Министерство обороны России заявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«С учетом проведенного 29 октября с. г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — сказано в сообщении.

29 октября в Минобороны России заявляли, что корабли Черноморского флота рано утром 29 октября подверглись атакам со стороны украинских войск.

Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что Вооруженные силы Украины задействовали девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов в ходе атаки на корабли Черноморского флота РФ.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.