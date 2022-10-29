Аналитик Юшков заявил об отсутствии влияния на Россию отказа Британии от российского СПГ

Прекращение поставок российского СПГ в Британию никак не повлияет ни на Россию, ни на само королевство. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Прекращение поставок СПГ не создаст проблем. Россия легко сможет пристроить свой сжиженный газ, а Британия и без российского СПГ имеет достаточные объемы. При этом королевство может столкнуться с другой трудностью», — отметил Юшков.

По его словам, в Британии много приемных терминалов для СПГ и они хорошо закупаются. Однако основная проблема заключается не в наличии СПГ, а в его хранении. Например, недавно в стране объявили о расконсервации крупного хранилища. При этом целый год Британия его никак не использовала, то есть, в нем практически ничего нет. Если раньше королевство использовало европейские хранилища, то теперь в Британии знают, что они оттуда ничего не получат.

28 октября в МИД Великобритании сообщили о решении правительства страны вести запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники, сообщало, что Великобритания в преддверии зимнего энергетического кризиса, который «грозит подорвать» ее экономику, намерена заключить договор о поставках сжиженного природного газа из США сроком до 20 лет.