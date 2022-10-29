Аналитик Зубец заявил о ежемесячном снижении влияния санкций на экономику России

Влияние антироссийских санкций с каждым месяцем на экономику РФ становится все меньше, так как страна адаптируется к ним. Об этом в эфире радиоканала «Слушаем!» на «Радио России» заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Влияние санкций на экономику с каждым месяцем становится все меньше. Россия адаптируется, а ряд крупных стран – Китай, Индия, Пакистан, страны Юго-Восточной Азии, которые могут стать и являются стратегическими партнерами, отказались участвовать в антироссийских санкциях», — отметил Зубец.

По его словам, благодаря подобной поддержке Россия может чувствовать себя вполне неплохо. Кроме того, из всех возможных рынков российская сторона открыта для всех, кроме западного.

Он добавил, что у России есть определенные проблемы с нефтью и газом, так как раньше основным потребителем были европейские страны. Теперь же Европа вводит постоянные ограничения и пытается ввести потолок цен на нефть. Поэтому, вполне вероятно, что цены на нефть в 2023 году могут быть на уровне $70 за баррель.

23 октября газета New York Post писала, что антироссийские санкции, введенные США и европейскими странами, должны были оказать отрицательное влияние на экономику России, но в итоге стали вредить Западу. В статье указали, что президент США обещал обрушить курс рубля, однако этого до сих пор не произошло. При этом российский рубль лишь только укрепился на 23% по отношению к доллару. Кроме того, введение Евросоюзом ограничений лишь привело к росту цен на энергоносители.