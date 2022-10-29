Энергетик Хуршудов предсказал неминуемый рост цен на топливо в мире из-за дефицита инвестиций

Цены на энергоресурсы в мире продолжат расти из-за отказа от российских нефти и газа, а также недостатка инвестиций в отрасль. Об этом в эфире радио Sputnik заявил эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов.

«Сейчас в энергетическую отрасль вкладывают мало, и это странно. Потому что сейчас цены на нефть хорошие, а на газ – очень хорошие. Всегда рост цен вел к росту инвестиций, а сейчас – нет. Такая ситуация неизбежно выльется в дальнейший рост цен на энергоносители», — отметил Хуршудов.

По его словам, текущую ситуацию можно объяснить двумя факторами. В первом случае многие ждут снижения цен на нефть к $40 за баррель и $300 за тысячу кубометров газа. Однако снижения цен не намечается. Во втором же случае все можно объяснить дефицитом новых месторождений.

Он добавил, что сейчас практически некуда инвестировать. У России есть достаточно месторождений, которые развиваются. А вот на Западе мало что осталось. При этом проблемы с углеводородами будут становиться все сильнее, и легче западным странам уже не будет.

27 октября в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что доходы нефтегазовых компаний в мире поднимутся до $4 трлн по итогам года из-за энергетического кризиса. При этом исполнительный директор МЭА Фатих Бирол призвал нефтегазовые компании вложить полученную сверхприбыль в развитие чистой энергетики, чтобы мир достиг целевых показателей по снижению вредных выбросов к нулевому уровню к 2050 году.