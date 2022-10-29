Эксперт из МГИМО Топорнин допустил строительство новых АЭС в Европе на фоне энергокризиса

Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин считает, что страны Европы могут начать массово строить атомные электростанции на фоне энергетического кризиса. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По его словам, все проблемы с энергетикой в Европе одна АЭС решить не сможет, однако она может предоставить энергетическую независимость и стабильность, в первую очередь в сфере электричества.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что власти Польши выбрали американскую компанию для строительства своей первой атомной электростанции (АЭС).

Топорнин считает, что в Европе сейчас меняется отношение к атомной энергетике, потому что европейцы до текущих событий всегда заявляли о вреде и опасности АЭС и призывали власти уничтожить все станции.

Эксперт напомнил, что в настоящее время «Росатом» занимается строительством атомной электростанции в Венгрии.