Эксперт из МГИМО Топорнин допустил строительство новых АЭС в Европе на фоне энергокризиса

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Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин считает, что страны Европы могут начать массово строить атомные электростанции на фоне энергетического кризиса. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По его словам, все проблемы с энергетикой в Европе одна АЭС решить не сможет, однако она может предоставить энергетическую независимость и стабильность, в первую очередь в сфере электричества.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что власти Польши выбрали американскую компанию для строительства своей первой атомной электростанции (АЭС).

Топорнин считает, что в Европе сейчас меняется отношение к атомной энергетике, потому что европейцы до текущих событий всегда заявляли о вреде и опасности АЭС и призывали власти уничтожить все станции.

Эксперт напомнил, что в настоящее время «Росатом» занимается строительством атомной электростанции в Венгрии.

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