Крупная сеть магазинов по продаже электроинструментов «220 Вольт» оказалась на грани банкротства

Крупная торговая сеть по продаже электроинструментов «220 Вольт» столкнулась с серьезными финансовыми трудностями после получения с начала 2022 года 235 исков на общую сумму 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает «РБК Санкт-Петербург».

«Основанная в Петербурге сеть магазинов по продаже электроинструментов «220 Вольт» получила многочисленные иски от поставщиков и банков на общую сумму в 1,8 млрд руб. Компания начала банкротить свои юридические лица», — говорится в материале.

Основная операционная компания ретейлера ООО «Торговый дом Северо-Западный», выручка которой в 2021 году составила 8 млрд рублей в начале октября обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с заявлением о признании себя банкротом. Первое заседание по этому делу пройдет 6 декабря. При этом самыми крупными контрагентами компании оказались банки и факторинговые фирмы.

«Совкомбанк Факторинг» выставил претензии на 409,9 млн рублей, «Банк Союз» — на 255 млн руб., «Эй-Би-Си Банк» — на 251 млн руб. <....> При этом 10 октября суд удовлетворил иск «Рови Факторинг Плюс», взыскав с ретейлера 203 млн руб.», — уточняется в статье.

25 октября сразу несколько отраслевых ассоциаций обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее ввести на рынке строительных материалов и изделий государственный контроль. Обращение было продиктовано увеличением доли фальсификата в сегменте продаж радиаторов, конвекторов отопления, труб, цементов, низковольтного оборудования и других используемых в строительстве материалов и изделий.