Der Spiegel: 31 тыс. компаний, принадлежащих россиянам, еще работают в Европе

Российские бизнесмены еще активно работают в Европе, несмотря на санкции, говорится в отчете Еврокомиссии о рисках отмывания денег и финансирования терроризма в Евросоюзе, передает Der Spiegel.

По данным ЕК, 31 тыс. компаний, принадлежащих россиянам, работают в Европе. В основном они продолжают свою деятельность в сфере недвижимости, строительства и гостиничного бизнеса, а также в финансовом и энергетическом секторах, говорится в отчете. В числе этих компаний 1400 тех, кто попал под санкции, в частности 33 таких лица.

В статье Der Spiegel также отмечается, что некоторые российские предприниматели могут маскировать свою собственность или контроль над компаниями через посредников, зарегистрированных в третьих странах, или европейских номинальных акционеров.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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