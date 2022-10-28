Handelsblatt: немецкий бизнес ожидает небывалую волну сокращений из-за энергокризиса

Предприятия в Германии могут столкнуться с небывалой ранее волной сокращений на фоне энергетического кризиса в регионе. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

По данным газеты, в Германии постоянно растет число предприятий, которые в скором времени собираются увольнять сотрудников. При этом число организаций, которые планируют найм новых работников, становится все меньше.

В публикации отметили, что неопределенность в экономике лишь побуждает руководство компаний пересматривать кадровую политику в сторону сокращений.

17 октября агентство Bloomberg сообщило, что усиление энергетического и финансового кризисов может негативно отразиться на экономике ведущей страны Евросоюза Германии. Нехватка рабочих рук обойдется стране в $85 млрд в год.

До этого газета Welt am Sonntag со ссылкой на результаты опроса, проведенного международной аудиторской компанией Ernst & Young (EY), утверждало, что половина предприятий в Германии в последнее время из-за последствий энергетического кризиса не смогли осуществить запланированные инвестиции, а 39% даже были вынуждены полностью уйти с тех или иных рынков.