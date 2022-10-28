Штайнмайер призвал жителей ФРГ смириться с ограничениями из-за кризиса

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Global Look Press

Президент ФРГ Франк-Вальер Штайнмайер призвал жителей Германии смириться с ограничениями в свете кризиса и научиться быть скромными. С соответствующим заявлением он выступил в Берлине во время обращения к гражданам страны, передает РИА Новости.

«Ясно одно: в ближайшие несколько лет нам придется смириться с ограничениями», — сказал политик.

По его словам, большинство немецких граждан это уже давно ощущают.

«Каждый должен вносить свой вклад, где он может. Этот кризис требует, чтобы мы снова научились быть скромными», — обратился к согражданам президент.

При этом он указал, что те, кто и так уже с трудом сводит концы с концами, могут воспринять его призыв как насмешку.

«Я знаю, что даже в нашей богатой стране многие не могут обойтись без помощи, потому что вся их повседневная жизнь уже состоит из ограничений», — сказал Штайнмайер.

Он обратил внимание, что этот кризис касается людей, которые и до начала конфликта на Украине «вынуждены были каждый день бороться за то, чтобы свести концы с концами», за свои дома, за хорошую жизнь для собственных детей.

«Этот кризис бьет по бизнесу, самозанятым, магазинам, которые работали хорошо, но теперь испытывают проблемы из-за прерывания цепочек поставок и высоких цен на энергоносители», — продолжил Штайнмайер.

Он отметил, что кризис также коснулся и тех, кто достиг процветания и безопасности «в годы попутного ветра». Как заявил политик, эти люди могут сократить расходы, не испытывая при этом экзистенциальных трудностей, и готовы сделать это.

Кроме того, он пообещал, что государство не оставит тех жителей Германии, кому будет необходима помощь.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия сможет справиться с недостатком энергоресурсов из России и ростом цен на энергетику.

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