В Airbus выразили обеспокоенность безопасностью полетов своих самолетов в РФ

close
100%
Depositphotos

Французская авиакомпания Airbus выразила обеспокоенность вопросом безопасности полетов своих самолетов в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на исполнительного директора компании Гийома Фори.

«Мы обеспокоены условиями технического обслуживания, поскольку на самом деле самолеты много летают», — заявил Фори.

По его словам, из-за санкций Airbus не может по-настоящему контролировать и поддерживать своих клиентов так, как компания это делает с ними в обычное время.

«И это действительно вызывает некоторые опасения по вопросу безопасности», — добавил Фори.

Ранее Министерство торговли США внесло 25 самолетов Airbus, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в список потенциальных нарушителей экспортного контроля.

В конце февраля — начале марта из-за военной операции РФ на Украине небо для российских авиакомпаний закрыли десятки государств: страны Евросоюза и Великобритания, США, Канада и другие. В ответ Москва ввела запрет на использование своего воздушного пространства в отношении авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, авиакомпаниям из РФ в связи санкциями запретили поставлять самолеты, запчасти и оборудование. Производители самолетов Airbus и Boeing приостановили техподдержку российских перевозчиков, а лизингодатели стали требовать вернуть самолеты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть