Аналитик Самиев заявил, что прогнозы по спаду экономики России улучшились

Международные санкции и ограничения не смоги оказать серьезного влияния на экономику России, что позволило улучшить прогнозы по ее спаду. Об этом «Ленте.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Прогнозы спада российского ВВП постоянно улучшаются ввиду динамики деловой, потребительской активности и прочих факторов. Каждый новый прогноз оказывается лучше предыдущего», — отметил Самиев.

По его словам, спад в экономике все равно будет, так как были плохие периоды в плане финансовых и макроэкономических процессов. Поэтому положительной динамики в экономике по итогам года быть не может.

Он добавил, что, несмотря на все сложности, по большинству месяцев экономические показатели оказались лучше прогнозов. В частности, санкции в энергетике и добывающей промышленности оказались не так заметны. Кроме того, жесткие меры по ограничению экспорта в ряде товарных групп, заморозки проведения операций привели к тому, что Россия быстро смогла перейти на альтернативные рынки сбыта и ситуация оказалось не такой сложной.

Ранее в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину лета 2023 года. По словам главы ЦБ, спрос со стороны государственного сектора продолжит поддерживать экономическую активность в стране.