Предприниматели Северного Кавказа получили льготные кредиты в МСП Банке на 2,5 млрд рублей

С начала года МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил предпринимателям Северо-Кавказского федерального округа по госпрограмме более 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба финансовой организации.

В банке уверены, что новые меры Минэкономразвития России и Корпорации МСП, предусматривающие гарантии и поручительства Корпорации МСП банкам за предпринимателей, позволят увеличить доступность заемных средств для бизнеса в регионе.

Напомним, в ходе рабочего визита в Дагестан Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что для развития бизнеса в регионе предпринимателям не хватает доступных банковских программ.

«Мы здесь запускаем большую программу вместе с Корпорацией МСП. По факту федеральный бюджет будет брать на себя часть рисков финансирования проектов на Северном Кавказе. То есть если у банка какой-то кредит по каким-то причинам будет невозвратным, мы по определенному пулу кредитов часть убытка будем брать на себя», — пояснил министр.

В МСП Банке констатируют, что высокий потенциал роста для бизнеса региона связан с его выгодным географическим расположением, удобной логистикой, обилием трудовых ресурсов.

Для развития бизнеса Северного Кавказа Минэкономразвития России в мае текущего года увеличило капитал МСП Банка на 1,1 млрд рублей.

По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского, в этом году финансовую поддержку от МСП Банка получили порядка 100 малых и средних предприятий региона.

«В рамках госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа с 2022 по 2025 год бизнесу будет предоставлено 13,9 млрд рублей — поддержку смогут получить не менее 750 заемщиков. Лидерами по объемам выдачи в этом году стали Чеченская Республика, Ставропольский край и Дагестан, но уверен, что новые меры правительства будут эффективно работать во всех регионах округа», — заявил Засельский.

Всего же за 9 месяцев 2022 года за счет гарантий и поручительств Корпорации МСП малый и средний бизнес СКФО смог привлечь 740 кредитов на 5,6 млрд рублей. В прошлом году кредиты под поручительство были выданы 56 компаниям.

МСП Банк оказывает поддержку предпринимателям Северного Кавказа через восемь центров консультирования, расположенных в Ставрополе, Нальчике, Махачкале, Грозном, Владикавказе, Черкесске, Ессентуках и Магасе.