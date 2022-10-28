Глава РСПП предрек «отталкивание от дна» и начало восстановления для экономики РФ в 2023 году

Экономика России в 2023 году оттолкнется от «дна» и после этого начнет восстановление. Об этом на XV Веронском Евразийском экономическом форуме заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что нужно переходить от стабилизации к экономическому росту. Очень рассчитываем на то, что 2023 год будет тем «дном» или плато, от которого можно будет оттолкнуться и начать восстановление экономического роста», — отметил Шохин.

По его словам, экономика России успешно адаптируется ко всем изменениям. Однако если бы экономику не перестраивали и не делали этого быстро, то она пошла бы по сценарию стагнации и новых кризисов. Если весной спад экономики был на уровне 8-12%, то сейчас не более 3%.

Он добавил, что кроме традиционных вызовов для экономики, в частности полузакрытый от пандемии коронавируса Китай и санкции, есть и новые сложности. Речь идет о глобальной стагнации и спаде экономики в масштабах мира.

Ранее в пятницу Центробанк улучшил свой прогноз по ВВП России на текущий год, теперь прогнозируется сокращение на 3-3,5%. По данным ЦБ, экономика РФ перейдет к росту уже во втором полугодии 2023 года.