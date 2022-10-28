В СК России назвали сумму, которая потребуется для восстановления городов ЛНР и ДНР

В СК РФ рассказали, что ущерб городам ЛНР и ДНР от обстрелов ВСУ превысил 223 млрд рублей

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Телеграм-канал «Следком»

Более 223 млрд рублей потребуется на восстановление городов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) после обстрелов со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Следственный комитет России.

Отмечается, что помимо Мариуполя, Северодонецка, Рубежного, Кировска, Красного Луча, Счастья и Стаханова российскими следователями были полностью обследованы Станица Луганская и город Алчевск. Отмечается, что специалисты обследовали более 500 социальных объектов, объектов гражданской инфраструктуры, а также почти 10 тыс. многоквартирных жилых домов и домов частного жилого сектора.

«Согласно выводам завершенных к настоящему времени экспертиз, суммарная стоимость восстановительных работ уже составляет более 223 млрд рублей», — отметили в ведомстве.

В СК РФ также подчеркнули, что «работа по установлению размера причиненного ущерба продолжается».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными мирных граждан на переправе в Херсонской области.

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