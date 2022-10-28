Платформа CDEK.Shopping в России начала продавать одежду бренда H&M

Сервис по заказу и доставке товаров CDEK.Shopping запустил отправку одежды шведского бренда H&M в Россию. Об этом написало издание РБК Life со ссылкой на сообщение пресс-службы перевозчика.

Для заказа доступны предметы женской и мужской одежды и обуви — товары доставят из европейских стран. Расплатиться возможно российскими банковскими картами, в том числе платежной системы «Мир».

«Брендовая одежда и обувь среднего ценового сегмента — самые востребованные категории в доставке из-за рубежа», — пояснил управляющий директор CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров.

В конце июня пресс-служба шведской компании H&M Group в отчете за первые шесть месяцев текущего года сообщила, что закрытие магазинов в России, Белоруссии и на Украине во втором квартале 2022 года обошлось в 228 млн крон (1,2 млрд руб.).

Во второй половине июля стало известно, что компания H&M Group решила полностью закрыть бизнес в России.

В сентябре газета «Коммерсантъ» написала, что производитель и продавец одежды H&M решил постепенно сворачивать свой бизнес в России, начав с закрытия 20 точек продаж за Уралом до конца октября.