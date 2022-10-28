Яндекс Такси договорился о поставках партнерам 10 000 машин до конца 2022 года

»Яндекс Такси» договорился с китайскими и российскими автопроизводителями о поставках до 10 000 новых автомобилей для отрасли пассажирских перевозок до конца 2022 года. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Выкупить автомобили по договоренностям агрегатора смогут его партнеры-таксопарки. Приобретая автомобили при посредничестве «Яндекс Такси», таксопарки смогут претендовать на несколько моделей, включая не представленные до этого в России, а также получить льготные условия – скидки на некоторые модели могут превышать 20%.

Директор «Яндекс Такси» по развитию бизнеса Иван Запольский подтвердил, что компания ведет переговоры со всеми автопроизводителями, «открытыми к диалогу», не назвав точного количества гарантированных производителями автомобилей.

«Мы изучаем автомобили и опыт их использования в других странах, показываем автопроизводителям потенциал спроса на рынке такси и у наших партнеров, объясняем специфические требования к автомобилям для такси, – заявил Запольский. Речь также идет про поставки запчастей и централизованное обслуживание этих машин. Планируем продолжать переговоры и наращивать квоты для партнеров до конца этого года и в течение следующего, – уточнил он».

По словам источника «Ведомостей» в российском офисе Geely, «Яндекс» стал одним из первых среди сервисов такси и каршеринга присматриваться к китайским автомобильным брендам. Geely рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества с компанией «Яндекс». Сотрудничество с компанией также подтвердил представитель Chery. «Уже который месяц мы отгружаем им автомобили. Объем частично соответствует их запросам, мы работаем над тем, чтобы удовлетворять их на 100%», – сказал он «Ведомостям», не уточнив конкретное количество поставляемых машин. Представитель Haval лишь отметил, что за этот год общие продажи автомобилей для такси составили порядка 1000 единиц. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.

В предыдущие годы средняя потребность в автомобилях партнеров «Яндекс.Такси» составляла 40 000–50 000 новых машин ежегодно, подсчитали «Ведомости». Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) Станислав Швагерус оценил потребность рынка такси в новых автомобилях в более чем сто тысяч машин. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает эту оценку потребности несколько завышенной. Для авторынка в его нынешнем состоянии 10 000 машин для Яндекса – это огромные объемы. Всего за последние девять месяцев было продано чуть больше 500 тысяч машин, 54 000 авто продали китайские Haval, Geely и Chery, и поэтому они, естественно, должны давать такому крупному клиенту существенные скидки.

Принято считать, что китайские компании нарастили продажи авто в России за последнее время, но они продали на 14-20% меньше в этом году в сравнении с прошлым, продолжает Шапарин. Их выручка выше из-за резкого роста цен на фоне дефицита авто. В сентябре - октябре продажи снова упали, рынок новых авто стагнирует, и китайские компании еще будут бороться между собой за спрос таких крупных покупателей как отрасль такси, полагает эксперт.

В целом дефицит автомобилей и резкий рост цен на них сильно меняет принцип эксплуатации, считает Шапарин: срок эксплуатации увеличится, ремонт будет востребован больше. Тарифы в такси не растут и не будут расти темпами, покрывающими новую экономику, поэтому особые ценовые условия для крупных закупок автомобилей в такси остро необходимы, чтобы поддерживать спрос таксопарков.