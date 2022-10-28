Премьер Белоруссии обвинил Запад в создании предпосылок к мировому экономическому кризису

Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко заявил, что деструктивные действия коллективного Запада ведут к возникновению мирового экономического кризиса. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы белорусского кабмина.

«Коллективный Запад, сам того не подозревая, создал предпосылки для нового, возможно, самого крупного в истории мирового экономического кризиса», — сказал Головченко.

По словам премьер-министра республики, трудно предсказать последствия нарушенных глобальных цепочек поставок товаров и галопирующей инфляции.

На прошлой неделе британский журнал The Economist написал, что мировая финансовая система пребывает в смятении после повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС), и это лишь первое тяжелое испытание из числа тех, которые предстоит пережить.

На этой неделе глава американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм заявила, что Соединенные Штаты Америки на фоне ситуации на Украине призывают другие страны пересмотреть ключевые цепочки поставок энергоносителей и отношения в их основе.