Премьер Белоруссии обвинил Запад в создании предпосылок к мировому экономическому кризису

close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко заявил, что деструктивные действия коллективного Запада ведут к возникновению мирового экономического кризиса. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы белорусского кабмина.

«Коллективный Запад, сам того не подозревая, создал предпосылки для нового, возможно, самого крупного в истории мирового экономического кризиса», — сказал Головченко.

По словам премьер-министра республики, трудно предсказать последствия нарушенных глобальных цепочек поставок товаров и галопирующей инфляции.

На прошлой неделе британский журнал The Economist написал, что мировая финансовая система пребывает в смятении после повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС), и это лишь первое тяжелое испытание из числа тех, которые предстоит пережить.

На этой неделе глава американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм заявила, что Соединенные Штаты Америки на фоне ситуации на Украине призывают другие страны пересмотреть ключевые цепочки поставок энергоносителей и отношения в их основе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть