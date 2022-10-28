Hürriyet: в Турции предлагают «зимние туры» переживающим энергетический кризис европейцам

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Туристические агентства Турции начали предлагать жителям европейских стран, которые переживают энергетический кризис, выгодные туры на курорты в зимний сезон, написала газета Hürriyet.

В основном туры рассчитаны на людей пенсионного возраста. Двухмесячное проживание в пятизвездочных отелях Антальи по системе «все включено» обойдется от €1 тыс. до €10 тыс. в зависимости от предпочтений туристов. Номер в отелях две или три звезды можно снять за €511.

По информации Hürriyet, в акции участвуют 152 отеля Антальи, а также объекты размещения в Бодруме, Кушадасы, Мармарисе.

В первой половине сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР) выразили мнение, согласно которому этой зимой среди граждан Евросоюза (ЕС) вырастет популярность долгосрочных туров в Грецию, Египет и Турцию из-за энергокризиса и высоких цен на отопление.

На прошлой неделе сервис «Работа.ру» выяснил, какие города россияне считают самыми комфортными для осенне-зимнего периода. Самым привлекательным городом «для зимовки» оказался Сочи (52%). В тройке городов для переезда на зиму также оказались Краснодар (28%) и Санкт-Петербург (14%).

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