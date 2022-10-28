Глава Eni: компания планирует заместить этой зимой не менее 50% поставок российского газа

Итальянская энергетическая компания Eni заменит этой зимой половину получаемого из России газа. Об этом заявил главный управляющий предприятия Клаудио Дескальци, написало агентство ANSA.

«Зимой 2022 — 2023 годов мы сможем заменить более 50% российского газа, в 2023 — 2024 годах — 80%, но необходимы регазификаторы», — сказал Дескальци.

Главный управляющий Eni добавил, что к зиме 2024 года компания предполагает полностью заменить российский газ.

В конце сентября Дескальци уже говорил, что Eni планирует заменить предстоящей зимой более 50% получаемого из России газа. Тогда он заверил, что поставки из Алжира гарантированы и составляют 83-85 млн куб. м в день.

В первой половине октября главный управляющий Eni сказал, что зимний сезон 2023 — 2024 годов в Италии окажется куда тяжелее, чем тот, который предстоит пережить. По его словам, в Италии наблюдается дефицит больших объемов для хранения газа и регазификаторов. На тот момент в стране действовали лишь треть от необходимых регазификаторов.