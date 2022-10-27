Глава «Роснефти» Сечин заявил, что отказ от углеводородов из РФ является причиной инфляции в мире

Отказ от российских углеводородов ведет к глобальной инфляции. Об этом заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку, передает РИА Новости.

«Накопленный недостаток инвестиций, а также отказ от российских углеводородов, приводят к острому дефициту энергоресурсов и росту цены, раскручивая инфляционную спираль по всему миру», — отметил Сечин.

По его словам, основные энергетические компании Европы, даже несмотря на энергетический кризис, снижают вложения в нефтяную отрасль из-за серьезного влияния климатической политики.

Он добавил, что Shell решила полностью прекратить любую геологоразведку в новых бассейнах к 2025 году, а Eni собирается увеличить долю добычи газа до 90% к 2040 году. При этом доля добычи нефти будет постоянно сокращаться.

13 октября президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что решение ЕС об отказе от использования энергоносителей из России создает для Европы крупный вызов в плане замедления темпов экономического роста.