«Аэрофлот» увеличил пассажиропоток на внутренних линиях на 10%

«Аэрофлот» в третьем квартале увеличил перевозки пассажиров внутри РФ на четверть, до 6,94 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении авиакомпании. При этом общий пассажиропоток за квартал вырос на 5,5%, до почти 8 млн человек.

По итогам же первых девяти месяцев объем внутренних перевозок вырос на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает перевозчик. Таким образом, с января по сентябрь, услугами авиакомпании воспользовалось 13,2 млн пассажиров.

Общий пассажирооборот авиакомпании в январе - сентябре 2022 года превысил аналогичный показатель предыдущего года на 13,5%, уточняют в «Аэрофлоте».

Также сообщается, что пассажирооборот группы «Аэрофлот» за 9 месяцев 2022 года вырос в годовом выражении на 2%, до 75,2 млрд пассажиро-километров.

Кроме того, процент занятости пассажирских кресел за девять месяцев увеличился на 5,9 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 81,2%, в третьем квартале — на 10,4 процентных пункта и составил 88,8%, добавили в компании.