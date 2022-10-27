Власти ФРГ заявили, что использовать вторую нитку СП-2 из-за повреждений невозможно

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Swedish Coast Guard/Reuters

Правительство ФРГ считает, что использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток – 2» после взрывов технически невозможно. Об этом говорится в ответе кабмина на запрос зампреда фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Лайфаз-Эрика Хольма.

«Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки [газопровода], поэтому нет технической возможности использования [СП-2]», — отмечается в ответе кабмина, выдержки из которого приводит Der Spiegel.

Кроме того, власти напомнили, что СП-2 в любом случае не получил необходимую для запуска сертификацию.

Накануне президент России Владимир Путин назвал диверсию на «Северных потоках» уничтожением общеевропейской энергетической инфраструктуры.

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» (СП) и «Северного потока – 2» (СП-2). Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах газопроводов. ФСБ России возбудило дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Оператор газопроводов компания Nord Stream AG заявила, что сроки восстановления СП и СП-2 пока оценить невозможно.

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