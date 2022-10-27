«Известия»: Минприроды предложило повысить налог на воду для организаций

В России могут увеличить коэффициенты платы за использование водных ресурсов для предприятий в 1,5 раза. Об этом написало издание «Известия» со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе Минприроды.

Отмечается, что еще 5 сентября ведомство разослало соответствующий проект постановления правительства для изучения в органы власти.

Как объяснили в министерстве, в качестве меры поддержки бизнеса на фоне санкций весной 2022 года решили индексировать коэффициенты не на 15%, как раньше, а на 10%. Пониженная ставка действует в 2022 и 2023 году и не будет корректироваться.

В Минприроды считают справедливым вернуть индексацию к уровню 15% в год с учетом льготного периода с 2024 года.

На прошлой неделе издание РБК со ссылкой на сообщение представителей министерства сельского хозяйства написало, что стоимость газированной воды в России могут увеличить после введения акциза на сахаросодержащие напитки. Это будет обусловлено сокращением производства и ростом затрат компаний и предприятий.