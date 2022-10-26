Во втором квартале 2022 года россияне оформили рекордные 27 млн банковских карт

В период с апреля по июнь текущего года в России было выпущено более 27 млн пластиковых карт – как дебетовых, так и кредитных. Это следует из статистики национальной платежной системы Центробанка, с которой ознакомилась «Газета.Ru».

Тенденция на увеличение количества выпущенных банковских карточек проявилась еще в 2020 году. Если в предыдущие годы за квартал россияне (и физические, и юридические лица) оформляли в среднем не более 4 млн карт, то, начиная со второй половины 2020-го, число карт на руках росло активнее – по 7-9 млн за трехмесячный период.

В первом квартале 2022 года эта тенденция усилилась – количество «пластика» в России увеличилось на 12,4 млн штук. Во втором квартале показатель достиг рекордных за всю историю 27,1 млн карт. Это в четыре раза больше, чем рост за апрель — июнь 2021-го. Всего на 1 июля российские банки выпустили 374,3 млн карт разного типа.

По словам начальника аналитического управления банка «БКФ» Максима Осадчего, увеличение темпов выдачи пластиковых карт в России непосредственно связано с антироссийскими ограничениями.

«Причина такого взрывного роста очевидна: из-за санкций ведущие международные платежные системы Visa и MasterCard ушли из России, их карты, выпущенные российскими банками, перестали обслуживаться за рубежом. Началось авральное их замещение, в первую очередь, картами «Мир». Также происходила попытка экспансии китайской платежной системы UnionPay», — объяснил Осадчий в беседе с «Газетой.Ru».

При этом аналитик уверен, что после столь резкого увеличения числа банковских карточек у населения тенденция замедлится.

«Для дальнейшего ажиотажного спроса на пластик нет поводов. Карты Visa и Mastercard продолжают действовать в России, причем даже после истечения срока их действия. За границей они россиянам не нужны, да и возможности для выезда за рубеж сократились. Полагаю, мы можем увидеть замедление выпуска карт в третьем и тем более четвертом квартале. Хотя могут быть нюансы, связанные с присоединением новых территорий», — отметил Осадчий.