Путин запретил без разрешения проводить сделки с акциями и долями 45 банков

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Гавриил Григоров/РИА «Новости»

Власти России запретили проводить сделки с долями 45 банков без соответствующего разрешения руководства страны. Данное распоряжение утвердил президент Владимир Путин.

«Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Указ запретил проведение сделок с акциями российских банков и долями в их капитале, владельцами которых являются граждане недружественных России стран и компании из таких государств. Окончательный перечень кредитных организаций, подпадающих под действие ограничения, внесли в специальный список, подготовленный правительством.

В документ вошли в том числе российские «дочки» Райффайзенбанка, Коммерцбанка, «Банка кредит свисс», ЮниКредит Банка, Deutsche Bank Crédit Agricole и других.

5 августа президент России Владимир Путин подписал указ о спецмерах в сферах финансов и ТЭК в связи с действием международных санкций. Согласно его положениям, до конца 2022 года запрещаются сделки с долями, принадлежащими компаниям «недружественных государств», в стратегических предприятиях и их «дочках».

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