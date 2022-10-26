Bloomberg: дефицит бюджета Китая с начала года приблизился к рекордному триллиону долларов

По итогам первых девяти месяцев 2022 года дефицит бюджета Китая достиг рекордных 7,16 трлн юаней, или примерно $980 млрд. Этот показатель вплотную приблизился к рекордному уровню из-за вспышек COVID-19 в крупных городах и спада на рынке жилья, сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные Министерства финансов КНР.

«Дефицит бюджета Китая приблизился к рекордному $1 трлн и составил 7,16 трлн юаней ($980 млрд). Дефицит за первые девять месяцев почти в три раза больше, чем в прошлом году. Падение продаж земли, налоговые льготы сокращают государственные доходы», — говорится в материале.

Для сравнения, в январе-сентябре прошлого года дефицит бюджета Китая составлял 2,6 трлн юаней. Коронавирусные локдауны привели к резкому увеличению госрасходов для обеспечения оптимального уровня безопасности на улицах крупных городов, включая траты на контроль и тестирование людей, заявил экономист Goldman Sachs Group Inc. Лишенг Ван.

«Фискальные условия Китая столкнулись со значительными проблемами с весны этого года, вызванными резким сокращением продаж земли, масштабными налоговыми льготами и отсрочками, а также увеличением расходов на борьбу с Covid», — заключил Ван.

16 октября CNN сообщил о росте темпов экономического спада в Китае и увеличения уровня недоверия к власти со стороны местного населения. В результате ожидания выхода китайского ВВП на первое место в мире к 2030 году оказались под угрозой срыва.