Молдавия пригласила Приднестровье на переговоры из-за дефицита электроэнергии

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Aurel Obreja/AP

Молдавия просит провести переговоры с представителями Приднестровья, где находится Молдавская ГРЭС, на фоне дефицита электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба молдавского правительства, передает ТАСС.

В сообщении уточняется, что «Кишинев обратился с просьбой о созыве рабочей встречи на уровне политических представителей в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию из Кишинева и Тирасполя». Причиной этого стали усиление энергетического кризиса, необходимость обсудить проблемные аспекты и найти их технические решения.

Отмечается, что к дискуссиям приглашены энергетики и представители переговорного формата «пять плюс два», в числе которых Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от Евросоюза и США.

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение запретить майнинг криптовалюты в стране на фоне энергетического кризиса.

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский также заявлял, что ограничения поставок газа привели к уменьшению поставок электроэнергии в Молдавию.

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