«Ъ»: российский бренд смартфонов Inoi стал эстонским

Российский бренд смартфонов и кнопочных телефонов китайской сборки Inoi покидает отечественный рынок и стал позиционировать себя как эстонский. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Российский бренд телефонов Inoi (ООО «Иной»), принадлежащий бывшему совладельцу IT-дистрибутора VVP Group (выступает официальным поставщиком бренда — «Газета.Ru») Сергею Фомину, ушел из страны», — говорится в материале.

При этом представитель бренда отказался давать комментарий российским СМИ, так как «компания — эстонская». Новое позиционирование произошло около месяца назад. Кроме того, на сайте компании больше нет регионов Россия и Белоруссия, вместо них используется флаг СНГ.

В то же время мобильные устройства компания до сих пор продаются на российском рынке. Они есть в наличии в магазинах «Эльдорадо», «Ситилинк», «Билайн» и других торговых точках.

Под брендом Inoi был создан первый смартфон на российской ОС Sailfish Mobile в 2017 году (позже переименована в «Аврора»). Однако в связи с низкими уровнями продаж в корпоративном сегменте фирма вскоре переключилась на производство бюджетных смартфонов китайской сборки.

17 июня мобильный аналитик Эльдар Муртазин заявил, что в России закрылась сеть магазинов C-store, в которых продавалась техника Apple. При попытке перейти на сайт C-store пользователя перенаправляют на сайт «Связного».