Bloomberg: Европа запасла больше газа, чем может использовать

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Gustau Nacarino/Reuters

Объемы запасов газа, которые сделал Евросоюз, превышают его потребность. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, чтобы заполнить хранилища газа, страны Европы бросились импортировать его со всего мира. Сейчас, когда европейцы еще даже не включили отопление, газохранилища почти заполнены. Цены на газ также снизились и составляют примерно треть от летнего пикового показателя.

Авторы публикации подчеркивают, что риски все же сохраняются.

«Многое зависит от погоды, а резкое похолодание быстро приведет к тому, что Европа начнет тратить свои запасы. Правительства также обеспокоены угрозой новых саботажей в отношении энергетических активов, которые могут обрушить рынок», — говорится в статье.

По словам ведущего аналитика и старшего метеоролога итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато, избыток газа в Европе можно будет наблюдать до начала декабря.

Ранее сообщалось, что в Западном Техасе цена природного газа опустилась ниже нуля впервые с 2020 года.

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