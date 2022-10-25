Совладелец S7 Group Филева покинула пост гендиректора и уехала из России

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Совладелец S7 Group Татьяна Филева покинула пост гендиректора и уехала из России, сообщает телеканал »РБК».

«Татьяна Филева как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга», — заявила пресс-секретарь компании Тамара Никифорова, которая отказалась рассказывать о причинах отъезда Филевой.

Источники РБК уточняют, что Филева уехала для учебы за рубежом.

Никифорова уточнила, что Филева сняла с себя полномочия генерального директора с 21 октября, вместо нее на это должность был назначен Дмитрий Куделькин, заместитель Филевой с 2021 года.

Ранее экс-гендиректор S7 Space Сергей Сопов заявил, что несколько десятков человек были уволены из компании, «дочки» S7 Group, управляющей проектом плавучего космодрома «Морской старт».

Как заявил экс-глава S7 Space, из организации уволены 52 сотрудника. По его словам, все «разрушено и сломано, космического направления больше нет».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть