Совладелец S7 Group Филева покинула пост гендиректора и уехала из России

Совладелец S7 Group Татьяна Филева покинула пост гендиректора и уехала из России, сообщает телеканал »РБК».

«Татьяна Филева как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга», — заявила пресс-секретарь компании Тамара Никифорова, которая отказалась рассказывать о причинах отъезда Филевой.

Источники РБК уточняют, что Филева уехала для учебы за рубежом.

Никифорова уточнила, что Филева сняла с себя полномочия генерального директора с 21 октября, вместо нее на это должность был назначен Дмитрий Куделькин, заместитель Филевой с 2021 года.

Ранее экс-гендиректор S7 Space Сергей Сопов заявил, что несколько десятков человек были уволены из компании, «дочки» S7 Group, управляющей проектом плавучего космодрома «Морской старт».

Как заявил экс-глава S7 Space, из организации уволены 52 сотрудника. По его словам, все «разрушено и сломано, космического направления больше нет».