Премьер Британии Сунак: новый кабмин страны сосредоточится на решении проблем с экономикой

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей первой речи в новой должности заявил, что Соединенное Королевство столкнулось с серьезными вызовами в сфере экономики. Он отметил, что это потребует непростых решений от нового кабмина, передает ТАСС.

Сунак подчеркнул, что Британия в данный момент «сталкивается с глубоким экономическим кризисом».

«Последствия пандемии COVID-19 все еще ощущаются. Война Путина на Украине дестабилизировала энергетические рынки и нарушила цепочки поставок. Экономическая стабильность и доверие будут поставлены во главу угла правительства. Это означает, что предстоит принимать сложные решения», — сказал он.

Ранее король Великобритании Карл III назначил главу правящей Консервативной партии Риши Сунака премьер-министром Соединенного Королевства. Новому премьеру было поручено сформировать правительство.

До этого Карл III официально принял отставку премьер-министра Лиз Трасс. По информации дворца, король «милостиво» принял ее отставку.

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